Народные приметы на 26 июня подскажут, грядет ли засуха

Народные приметы на 26 июня помогут узнать, следует ли готовиться к тому, что установится засушливая погода.

Несколько веков назад люди верили, что обилие комаров и мошки в двадцать шестой день лета следует воспринимать в качестве сигнала о том, что на протяжении июля будет преобладать засуха, осадки будут крайне редкими и не слишком существенными.

Народные приметы не советуют ходит в этот день в лес. В былые времена считалось, что подобные походы в практическом смысле не принесут никакого результата.

Если же до 26 июня не созрели огурцы, посеянные позже стандартного срока, они не будут вкусными.