В Мордовии прошло совещание по вопросам развития АПК

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел совещание с главами районов республики по вопросам развития АПК.

Совещание состоялось по итогам проведения республиканской агропромышленной выставки «День поля-2021».

Были подведены итоги работы аграриев республики за первые пять месяцев текущего года, обсуждена подготовка к уборочной кампании, а также определены перспективные задачи в развитии сельскохозяйственного производства.

Речь также шла о применении новейших технологий. В республике был создан геоаналитический центр, где ведется оперативный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения. Специалисты центра могут быстро оценить обстановку на основе данных, полученных с помощью цифровой космической съемки. Анализ этой информации позволяет принимать эффективные управленческие решения. Состояние и однородность посевов, границы полей можно увидеть по снимкам.

По итогам совещания Артем Здунов дал ряд поручений исполняющему обязанности председателя правительства республики Владимиру Сидорову, касающихся поддержки аграриев и реализации инвестиционных проектов в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

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Источник: e-mordovia.ru