В Атюрьевском районе загорелся сарай

В Атюрьевском районе пожарные ликвидировали возгорание сарая.

Днём 25 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Кишалы. Возле дома № 23, расположенного по адресу – улица Новая, загорелся сарай. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 48 квадратных метров.

В результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Специалисты устанавливают причину возгорания сарая.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru