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Народные приметы на 27 июня подскажут, грядет ли перемена погоды

Народные приметы на 27 июня подскажут, грядет ли перемена погоды

Народные приметы на 27 июня помогут определить, есть ли признаки скорого изменения метеорологической обстановки.

В былые времена считалось, что гроза, наблюдающаяся в двадцать седьмой день первого месяца лета, сулит кардинальные изменения погодной обстановки.

Особая активность лягушек в этот день народными приметами называется предвестником дождя.

Если в ночь на 27 июня небесная гладь плотно усеяна ярко блестящими звездами, следует готовиться к тому, что будет иметь место сильная жара в ближайшие дни.

Коршуны, активно кружащие в этот день над землей, предвещают хорошую погоду.

 