Народные приметы на 27 июня подскажут, грядет ли перемена погоды

Народные приметы на 27 июня помогут определить, есть ли признаки скорого изменения метеорологической обстановки.

В былые времена считалось, что гроза, наблюдающаяся в двадцать седьмой день первого месяца лета, сулит кардинальные изменения погодной обстановки.

Особая активность лягушек в этот день народными приметами называется предвестником дождя.

Если в ночь на 27 июня небесная гладь плотно усеяна ярко блестящими звездами, следует готовиться к тому, что будет иметь место сильная жара в ближайшие дни.

Коршуны, активно кружащие в этот день над землей, предвещают хорошую погоду.