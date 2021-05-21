В Пролетарском районе Саранска проводятся мероприятия по вакцинации от коронавируса

В Пролетарском районе Саранска реализуется комплекс мероприятий по вакцинированию населения от коронавирусной инфекции.

Прививку от COVID-19 в указанном районе можно сделать в ГБУЗ РМ «Поликлиника № 2».

Для наибольшего охвата граждан и доступности вакцинирования на территории Пролетарского района организована работа выездных мобильных комплексов, которые функционируют на дворовых территориях. Население района было проинформировано о времени их работы. Более месяца у рынка «Данко» работал стационарный мобильный комплекс по вакцинации граждан.

Благодаря работе мобильных комплексов с 1 мая по 8 июня на территории Пролетарского района дополнительно было вакцинировано 595 человек. Работа мобильных пунктов по вакцинации граждан продолжится в летний и осенний периоды.

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Источник: adm-saransk.ru