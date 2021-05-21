Народные приметы на 28 июня подскажут, ухудшится ли погода

Народные приметы на 28 июня помогут узнать, имеются ли признаки того, что в ближайшее время существенно ухудшится метеорологическая обстановка.

Несколько столетий назад существовало и в наши дни продолжает пользоваться определенным почетом в качестве достоверного убеждение о повышенной чувствительности домашних животных к погоде. Исходя из этой веры, было сформулировано поверье, согласно которому беспокойство домашних животных в двадцать восьмой день первого месяца лета предвещает ухудшение погодной обстановки.

Сильные росы в этот день народные приметы называют предвестниками отличного урожая.

В былые времена было принято считать, что с 28 июня все певчие птицы, за исключением кукушки, прекращают петь.