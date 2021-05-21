Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 28 июня подскажут, ухудшится ли погода

Народные приметы на 28 июня подскажут, ухудшится ли погода

Народные приметы на 28 июня помогут узнать, имеются ли признаки того, что в ближайшее время существенно ухудшится метеорологическая обстановка. 

Несколько столетий назад существовало и в наши дни продолжает пользоваться определенным почетом в качестве достоверного убеждение о повышенной чувствительности домашних животных к погоде. Исходя из этой веры, было сформулировано поверье, согласно которому беспокойство домашних животных в двадцать восьмой день первого месяца лета предвещает ухудшение погодной обстановки.

Сильные росы в этот день народные приметы называют предвестниками отличного урожая.

В былые времена было принято считать, что с 28 июня все певчие птицы, за исключением кукушки, прекращают петь.  