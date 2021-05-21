В Саранске в результате пожара погибла женщина

В Саранске произошел пожар, в результате которого погибла женщина.
Вечером 25 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Олега Кошевого. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома № 20.
Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили в квартире труп гражданки 1973 года рождения.
Пламя повредило имущество и внутреннюю отделку на общей площади, составляющей 15 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru