В Саранске в результате пожара погибла женщина

В Саранске произошел пожар, в результате которого погибла женщина.

Вечером 25 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Олега Кошевого. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома № 20.

Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили в квартире труп гражданки 1973 года рождения.

Пламя повредило имущество и внутреннюю отделку на общей площади, составляющей 15 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru