Мордовия получила новую партию вакцины от коронавируса

В Мордовию поступила новая крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом «Известиям Мордовии» сообщил главный внештатный врач-эпидемиолог министерства здравоохранения республики Михаил Чумаков.

Указанная партия включает в себя 12,6 тыс. доз.

Транш уже распределяется по медицинским организациям в Саранске и районах Мордовии.

На сегодняшний день в регионе прививки от коронавирусной инфекции сделали около 170 тыс. человек, в том числе двукратно вакцинацию прошли более 138 тыс. человек.

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Источник: izvmor.ru