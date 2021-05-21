Мордовия получила новую партию вакцины от коронавируса

В Мордовию поступила новая крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции.
Об этом «Известиям Мордовии» сообщил главный внештатный врач-эпидемиолог министерства здравоохранения республики Михаил Чумаков.
Указанная партия включает в себя 12,6 тыс. доз.
Транш уже распределяется по медицинским организациям в Саранске и районах Мордовии.
На сегодняшний день в регионе прививки от коронавирусной инфекции сделали около 170 тыс. человек, в том числе двукратно вакцинацию прошли более 138 тыс. человек.
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Источник: izvmor.ru