Народные приметы на 29 июня подскажут, будет ли ясная погода

Народные приметы на 29 июня помогут узнать, установится ли в ближайшее время ясная погода.

В былые времена в деле составления прогноза погоды люди часто пользовались так называемым небесным методом, то есть наблюдали за положение дел на небесной глади, дабы узнать, какая будет метеорологическая обстановка. К примеру, считалось, что ясное небо в ночь на предпоследний день первого месяца лета предвещает солнечную и теплую погоду.

Если в этот день в реке убавляется вода, следует готовиться к ухудшению метеорологической обстановки.

Роса, наблюдающаяся ранним утром 29 июня, сулит отличную погодную обстановку.