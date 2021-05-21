ВТБ предложит льготные ставки по ипотеке с господдержкой

ВТБ вместе с партнерами-застройщиками предложит клиентам льготные ставки по ипотеке с господдержкой, которые будут ниже установленной в постановлении Правительства. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках Международного финансового конгресса Банка России.

Госпрограмма на новостройки, запущенная с апреля 2020 года, была временной мерой, направленной на поддержку населения и строительной отрасли в непростое для экономики время. «С изначальными условиями программа обеспечивала максимальный охват и массовый спрос со стороны населения, став настоящим спасательным кругом для сектора жилищного строительства и ипотеки. Она оказала значимое влияние на рынок. По нашим данным, в сегменте покупки новостроек ее вес составил свыше 80-90%, а в общем объеме выдачи ипотеки в стране – порядка 30%. Естественно, это оказало влияние и на среднюю ставку по ипотеке, которая сегодня приблизилась к рекордно низким 7%», – отметил Анатолий Печатников.

По словам топ-менеджера, в текущих условиях разумно переходить на следующий этап и снижать степень участия государства в субсидировании ставок, плавно выбирая рыночное регулирование сегмента. «Ипотека стала ключевым инструментом в решении жилищного вопроса и, как следствие, драйвером роста сектора жилищного строительства. В 2020 году доля ипотечных сделок на первичном рынке составила 66%, на вторичном – 43%. По сути, это основа для достижения национальных целей по улучшению жилищных условий населения и роста ввода жилья до 1 млрд кв. метров к 2030 году. Поэтому, учитывая значение льготных условий и изменение параметров программы после 1 июля, ВТБ предложит клиентам и партнерам-застройщикам собственные льготные ставки в рамках господдержки. О запуске сообщим дополнительно, планируем его на конец июля», – добавляет Анатолий Печатников.

Зампред ВТБ подчеркнул, что модернизация программы господдержки после 1 июля изменит ее долю на рынке, которая может достигать порядка 15% по объему, при этом по-прежнему сохранится доступность программы для массового потребителя в тех регионах, которые в этой поддержке нуждаются. «Для строительного сектора крайне важна определенность для прогнозирования спроса на новое строительство. Поэтому мы уверены, что сохранение программы в измененном виде в среднесрочной перспективе позитивно отразится на объеме запуска новых проектов и вводе жилья», – комментирует Анатолий Печатников.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам пяти месяцев 2021 года банк нарастил продажи жилищных кредитов на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, оформив 132 тысяч сделок более чем на 400 млрд рублей. По итогам этого года ВТБ намерен довести объем выдач жилищных кредитов до 1,2 трлн рублей, обеспечив прирост в пределах 30%.