Народные приметы на 30 июня подскажут, ухудшится ли погода

Народные приметы на 30 июня подскажут, следует ли готовиться к ухудшению метеорологической обстановки.

Несколько веков назад люди верили, что начало любого дня имеет особенную магическую силу, а также позволяет составить прогноз погоды. На основе этого убеждения появилось поверье, которое гласит, что духота ранним утром последнего дня первого месяца лета сигнализирует о скором ухудшении погодной обстановки.

Если ранним утром 30 июня пошел дождь, он скоро закончится и до конца дня точно не возобновиться.

Если же в этот день имеет место радуга в вечерние часы, в ближайшее время будет очень хорошая погода.