«Ростелеком» построил оптику до 165 социально значимых объектов Мордовии

С начала года «Ростелеком» построил 235 км волоконно-оптических линий связи до 165 социально значимых объектов в Республике Мордовия по федеральному проекту «Информационная инфраструктура». Доступ к интернету получили 29 образовательных учреждений, 26 органов местного самоуправления, 23 учреждений культуры, два подразделения МЧС и 85 фельдшерско-акушерских пунктов.

Анна Дудко, и. о. директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Мы завершаем проект “Информационная инфраструктура” на территории Республики Мордовия. До конца года доступом к интернету будут обеспечены 252 социально значимых объекта. Строительство оптики идет с опережением графика: выполнено более половины от запланированного годового объема работ».

Игорь Вольфсон, и. о. министра информатизации и связи Республики Мордовия:

«Созданная “Ростелекомом” инфраструктура станет основой для расширения сетей связи в регионе. Жители малых населенных пунктов наравне с горожанами смогут через интернет получать государственные услуги. Благодаря развитию телемедицины существенно повысится уровень и качество медицинского обслуживания. В школах появится возможность дистанционного обучения, а службы быстрого реагирования сумеют гораздо быстрее оказывать помощь тем, кто попал в беду».

«Ростелеком» реализует проект «Информационная инфраструктура» по контракту, заключенному с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в 2019 году. За два года провайдер подключил к интернету 452 социально значимых объекта в Республике Мордовия. Всего доступ к цифровой сети получат 704 организации социальной сферы региона.