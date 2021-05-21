Лихие 90-е, американская мечта и русский хоккей: премьера документального фильма «Красные пингвины» на more.tv и Wink 14 июля

14 июля 2021 года в онлайн-сервисе more.tv и видеосервисе Wink состоится российская премьера документального фильма «Красные пингвины» (Red Penguins). Это невероятная, но правдивая история, в которой американская мечта разбилась о русский лед.

Речь в картине пойдет об одном из поворотных моментов российско-американских отношений в ранний постсоветский период. Фильм показывает недавнюю историю России через события, происходившие почти 30 лет назад с главным хоккейным клубом страны — ЦСКА. Западные критики сравнивают «Красных пингвинов» с фильмами братьев Коэн.

Автор картины — известный американский режиссер Гейб Польски, родители которого эмигрировали из советской Украины еще до его рождения. Гейба с детства интересовала история державы, которая когда-то была домом для его семьи. Именно поэтому, однажды столкнувшись с удивительной историей «Красных пингвинов», он посчитал своим долгом поведать ее миру. «Красные пингвины» стали смелой попыткой Польски понять русскую душу и объяснить ее несовместимость с американской мечтой. К теме спорта Польски обращался и в предыдущих своих работах — «Красной армии» и «В поисках величия». Этому режиссеру, как никому другому, удается показать многогранные и часто противоречивые характеры выдающихся спортсменов.

В проекте приняли участие известные отечественные политические и культурные деятели, а также популярные персоны из мира спорта. В фильме можно встретить спортивного комментатора Виктора Гусева, телеведущего и продюсера Александра Любимова, а также Александра Барановского — генерала армии, возглавлявшего ЦСКА в 90-е годы.

Мировая премьера «Красных пингвинов» состоялась 5 сентября 2019 года на международном кинофестивале в Торонто. Фильм боролся за популярные американские награды — премию Гильдии сценаристов США и Critics Choice Awards.

Гейб Польски выступил сразу и сценаристом, и режиссером, и продюсером картины. Проект произведен совместно со студиями Studio Hamburg Enterprises и Norddeutscher Rundfunk.

Сюжет

Самое начало 90-х. Предприимчивый американский маркетолог Стив Уоршоу отправляется в самое сердце «Дикого Востока» — в только что образовавшуюся после распада Союза новую Россию. Его задача — создать настоящий «взрыв» в сфере развлечений постсоветского мира. Чтобы добиться того самого «вау-эффекта», он привлекает к участию в проекте самую популярную спортивную команду в стране — хоккеистов московского ЦСКА, а также голливудских звезд первой величины. Созданное Стивом шоу отправляет зрителей в совершенно невообразимое для России тех лет приключение. Вместе с тем, сам автор проекта попадает в не менее удивительный водоворот событий внутри лихих 90-х.

Официальный трейлер: https://disk.yandex.ru/i/8cAEsC7ejCa6Qw

Постер: https://disk.yandex.ru/i/wS2XE0am21Y5Pw

Кадры из фильма: https://disk.yandex.ru/d/tTIBCZTx8LN3Mg