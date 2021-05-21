Финальная серия Кубка Стэнли — 2021 доступна в видеосервисе Wink

Началась финальная серия Кубка Стэнли 2021 года — решающая стадия плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги, в которой заметные роли играют российские хоккеисты. «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) стремится защитить свой прошлогодний трофей в противостоянии с «Монреаль Канадиенс» (Монреаль, Канада). Первые лица двух стран уже заключили пари на исход противостояния.

Любителей хоккея ждут бессонные ночи — ближайшая игра финальной серии начнется 1 июля в 03:00 по московскому времени. Все игры будут доступны в специальном хоккейном разделе Wink. Конечно, российские болельщики особо пристально будут следить за выступлениями наших игроков.

«Монреаль Канадиенс» — старейший (основан в 1909 году) и самый титулованный клуб НХЛ, обладатель 24 Кубков Стэнли, но последний раз это было в далеком 1993 году. В «Монреале» выступает защитник Александр Романов, который впервые принимает участие в плей-офф, но уже мечтает о кубке.

Команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» провела свой первый сезон в НХЛ в 1992/93 годах. Дважды (2004, 2020) выигрывала Кубок Стэнли. В составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» играют три россиянина — Андрей Василевский (вратарь), Михаил Сергачев (защитник) и Никита Кучеров (нападающий).

В первой игре финала американцы уверенно победили канадский клуб (5:1), из которых два гола и одну результативную передачу обеспечил российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, который после травмы привел себя в отличную физическую форму. Серия только началась и впереди еще много интересного.

Финальная серия состоит максимум из семи игр и ведется до четырех побед. В случае ничейного результата по итогам основного времени матча назначается 20-минутный овертайм в формате «пять на пять» до первой заброшенной шайбы. Количество овертаймов неограниченно.

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