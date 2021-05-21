В Саранске сгорел мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

Вечером 30 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Розы Люксембург. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома № 20 горит пластиковый мусорный контейнер.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя полностью уничтожило мусорный контейнер на площади, составляющей 1 квадратный метр.

Специалисты устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru