В Саранске загорелся склад

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание склада.
Вечером 30 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Ленинского района города. На проспекте Ленина загорелось складское помещение.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя повредило складское помещение на площади, составляющей 3 квадратных метра.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru