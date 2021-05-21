В Кадошкинском районе были обнаружены несанкционированные свалки

Прокуратура Кадошкинского района обратилась в суд с исками о ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора.
Поводом для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что на территории Пушкинского сельского поселения и Кадошкинского городского поселения расположены несанкционированные свалки отходов производства и потребления.
Администрациями указанных муниципальных образований меры к их устранению не принимались.
Прокурором района в суд было направлено два исковых заявления с требованиями ликвидировать несанкционированные свалки бытовых отходов, которые были рассмотрены и удовлетворены.
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Источник: epp.genproc.gov.ru