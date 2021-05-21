В Торбеевском районе загорелись две заброшенные постройки

В Торбеевском районе произошло возгорание двух заброшенных построек.

Днём 30 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Татарские Юнки. На окраине данного населенного пункта загорелась сухая трава. Постепенно пламя охватило две заброшенные постройки. Огонь уничтожил одно из строений и повредил второе здание.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru