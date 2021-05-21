Народные приметы на 2 июля подскажут, установится ли хорошая погода

Народные приметы на 2 июля помогут определить, есть ли признаки того, что в ближайшие дни будет доминировать благоприятная метеорологическая обстановка.

Несколько веков назад люди верили, что радуга, появившаяся вечером второго дня второго месяца лета, является признаком того, что в ближайшее время будет тепло и без серьезных осадков.

Дождь утром 2 июля сулит похолодание и ливни, которые задержатся на весьма продолжительный срок.

Кроме того, в былые времена люди полагали, что именно в первые дни второго месяца лета начинается период особенной активности пчел, когда они усиленно собирают мед.