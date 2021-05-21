В Мордовии пациентам с COVID-19 всё чаще требуется госпитализация

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель региона отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной.

В настоящее время 46-49 новых случаев заболевания выявляется ежедневно. Ещё полторы недели назад этот показатель опускался ниже отметки в 30 пациентов.

Артем Здунов отметил, что вызывает беспокойство рост числа пациентов с тяжелой формой заболевания, которым требуется госпитализация.

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Источник: e-mordovia.ru