В Мордовии пациентам с COVID-19 всё чаще требуется госпитализация

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.
Руководитель региона отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной.
В настоящее время 46-49 новых случаев заболевания выявляется ежедневно. Ещё полторы недели назад этот показатель опускался ниже отметки в 30 пациентов.
Артем Здунов отметил, что вызывает беспокойство рост числа пациентов с тяжелой формой заболевания, которым требуется госпитализация.
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Источник: e-mordovia.ru