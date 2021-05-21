Народные приметы на 3 июля подскажут, будет ли предстоящий месяц дождливым

Народные приметы на 3 июля помогут определить, будет ли предстоящий месяц дождливым.

Несколько веков назад в народной среде укрепилось убеждение, согласно которому в определенные дни погода полностью соответствует всем предстоящим метеорологическим изменениям в течение определенного периода. К примеру, существует примета о том, что дождь в третий день второго месяца лета предвещает аналогичную погодную обстановку до начала августа.

Если же в этот день пауки плетут паутину, можно рассчитывать на то, что будет иметь место хорошая погода.

Муравьи, которые в третий день июля, прячутся по домикам, сигнализируют о сильных ветрах.