В Саранске загорелся гараж

В Саранске произошло возгорание гаража.

Вечером 2 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пушкина. На территории гаражного кооператива «Жигули» загорелся гараж № 705.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Пламя повредило полы в гараже на площади, составляющей 0,5 кв. м.

Причина данного пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru