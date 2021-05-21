В Саранске загорелся гараж

В Саранске произошло возгорание гаража.
Вечером 2 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пушкина. На территории гаражного кооператива «Жигули» загорелся гараж № 705.
По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Пламя повредило полы в гараже на площади, составляющей 0,5 кв. м.
Причина данного пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru