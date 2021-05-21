Народные приметы на 4 июля подскажут, какая погода будет в декабре

Народные приметы на 4 июля помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении декабря.

Несколько столетий назад люди верили в достоверность убеждения, согласно которому противоположные состояния погоды имеют определенную взаимосвязь. На основе этого постулата, сформированного в сфере действия народной мудрости, появилась примета о том, что жаркая погода в четвертый день второго месяца лета предвещает очень холодный декабрь.

Если в этот день на небе много туч, в ближайшее время обязательно будут иметь место осадки в виде дождя.

Если же утром 4 июля наблюдается туман, можно рассчитывать на благоприятную метеорологическую обстановку.