В Темниковском районе пожар уничтожил сарай

В Темниковском районе в результате пожара был уничтожен сарай.

В ночь на 3 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Жегалово. Возле дома № 72, расположенного по адресу – улица Красноармейская, загорелся сарай. Огонь полностью уничтожил постройку на площади, составляющей 48 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания сарая.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru