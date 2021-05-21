Народные приметы на 5 июля подскажут, установится ли теплая погода

Народные приметы на 5 июля помогут узнать, имеются ли в природе признаки того, что можно рассчитывать на теплую погоду.

В былые времена в народной среде, лишенной в тот период научных достижений в области метеорологии, было принято считать, что обилие комаров в пятый день второго месяца лета предвещает стабильную теплую погоду на протяжении ближайших недель.

Крестьяне, чья жизнь выпала на период ориентирования на приметы и поверья, радовались дождю в этот день, поскольку считали его своего рода символом, предсказывающим хороший урожай хлеба.

Также существует примета, гласящая, что камни, которые становятся мокрыми сами по себе 5 июля, предвещают дождь.