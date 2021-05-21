Народные приметы на 6 июля подскажут, установится ли теплая погода

Народные приметы на 6 июля помогут узнать, есть ли основания для того, чтобы рассчитывать на теплую погоду.

Несколько столетий назад, когда приметы и поверья заменяли собой современный прогноз погоды по причине отсутствия иных способов предсказания метеорологических изменений, люди верили, что выпадение осадков в виде дождя 6 июля означает установление теплой погоды уже через пять дней.

Если же в шестой день второго месяца лета наблюдается радуга, в ближайшее время будет иметь место дождливая погода.

В былые времена знахари в первой половине июля занимались сбором целебных трав.