Народные приметы на 7 июля подскажут, установится ли солнечная погода

Народные приметы на 7 июля помогут определить, установится ли в ближайшее время солнечная погода.

Несколько веков назад люди верили и даже на практике выявили закономерность метеорологического характера, суть которой заключается в том, что состояние погоды в определенный период может предвещать полную свою противоположность. На основе этого постулата возникло поверье, гласящее, что пасмурное небо и дождь в седьмой день второго месяца лета предвещают солнечную погоду через пять дней.

Усиление аромата полевых цветов в этот день сигнализирует о скором дожде.

Если в ночь на 7 июля на небе много звезд, можно рассчитывать на отличный урожай грибов.