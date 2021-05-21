«Мордовэнерго» повышает надежность энергооборудования в местах массового отдыха населения

В зоне ответственности всех производственных отделений (ПО) филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» реализовано более 130 мероприятий по контролю и повышению безопасности трансформаторных подстанций (ТП) и воздушных линий (ВЛ), проходящих в населенных пунктах, по землям садоводческих хозяйств, рядом с местами массового пребывания населения.

Энергетики «Мордовэнерго» провели внеплановые осмотры всех типов ПС. Особое внимание уделялось энергообъектам, расположенным вблизи детских воспитательных, общеобразовательных и оздоровительных учреждений, мест массового пребывания населения (торговые центры, больницы, санатории, базы отдыха и т.п.). Проверена исправность дверей электрощитов, ограждений и замков, наличия диспетчерских наименований, предупреждающих знаков, выявлялись места возможного проникновения в электроустановки сторонних лиц.

Также проведены внеплановые осмотры технического состояния участков ВЛ, проходящих в населенных пунктах, по землям садоводческих хозяйств, вблизи мест массового пребывания населения, на пересечении с дорогами с интенсивным движением транспорта, вблизи водоемов. Специалисты компании проверили состояние опор, стрел провесов, габаритов, наличие на опорах знаков охранных зон и знаков безопасности. Энергетики обновили диспетчерские наименования электроустановок, предупреждающие плакаты и знаки безопасности.

Такие меры направлены на предупреждение травматизма среди сторонних лиц и для снижения рисков поражения электрическим током персонала филиала «Мордовэнерго» на объектах электросетевого комплекса.