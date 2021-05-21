Народные приметы на 8 июля подскажут, установится ли жаркая погода

Народные приметы на 8 июля помогут узнать, как долго продержится жаркая погода.

Несколько столетий назад люди верили, что определенное состояние окружающей среды, установившееся в конкретные даты, обязательно будет долгосрочным. Это убеждение породило ряд примет, одна из которых гласит, что жара в восьмой день второго месяца лета предвещает аналогичную метеорологическую обстановку до середины августа.

Если же в первой половине июля наблюдается засуха, до конца лета не следует рассчитывать на хороший урожай грибов.

В былые времена считалось, что 8 июля муж и жена должны работать вместе, дабы целый год в семье был достаток.