Выборы будут сложные, но конкурентные: представлен список партии «Новые люди» на выборах в Госдуму

Партия «Новые люди» выдвинула федеральный список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы. Решение было принято на третьем съезде партии в Москве.

Список «Новых людей» на сентябрьские выборы возглавили два человека. Это: лидер партии Алексей Нечаев и его советник, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева, известная как «народный мэр». Своими решениями Сардана отменила все корпоративы в администрации, а чиновника, решившего устроить банкет за бюджетный счёт, с позором уволила.

«Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу», - отмечает Авксентьева.

Также «Новые люди» выдвинули 239 кандидатов по 37 территориальным группам. Мордовия вместе с Пензой и Чувашией вошла в одну региональную группу, которую на выборах будут представлять пять кандидатов партии: руководитель пензенского отделения партии “Новые люди” Алексей Блюдин, бывший педагог и успешный предприниматель Эльза Кузьмина, основатель студии аэросъёмки RCPark Пенза и компании ГеосАэро Захар Завьялов, а также Александр Носачевский и Анна Рудакова.

Также партия «Новые люди» выдвинула 215 кандидатов по одномандатным округам. В Мордовии по одномандатному избирательному округу №23 партия выдвинула Максима Зинина - организатора международного конкурса «Мой Первый Бизнес».

По словам лидера партии Алексея Нечаева, выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными.

«Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. «Новые люди» ничего не боятся, очень быстро всему учатся», - прокомментировал Алексей Нечаев.

В прошлом году «Новые люди» выдвинули кандидатов в городские думы и региональные заксобрания. В результате мощных кампаний представители партии прошли в заксобрания четырёх регионов.

Этот опыт помог партии открыть отделения более чем в 75 регионах, создать более 600 избирательных штабов. В этом году вести избирательную кампанию готовы десятки тысяч активистов.

«Мы стали партией, которая не прячется от людей, а которая идёт к людям. Это в России не принято», - добавил лидер партии.

В 2021 году «Новые люди» также будут участвовать в выборах депутатов болеем чем 30 заксобраний и шести городских советов. На выборах губернатора Хабаровского края партию будет представлять журналист Владимир Чернышов. В Ульяновской области за пост губернатора поборется предприниматель Светлана Горева.