В Ичалковском районе пожар уничтожил жилой дом, баню и сарай

В Ичалковском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом, баню и сарай.

Днём 7 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Береговые Сыреси. На улице Карла Маркса загорелись жилой дом № 30, баня и сарай. Пламя полностью уничтожило постройки на общей площади, составляющей 160 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru