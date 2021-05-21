Народные приметы на 9 июля подскажут, будет ли зима очень холодной

Народные приметы на 9 июля подскажут, будет ли предстоящая зимняя пора отличаться лютыми морозами.

Несколько веков назад люди верили, что в отдельно взятые дни состояние окружающей среды может точно рассказать о погодной обстановке на длительные периоды. На основе этого убеждения появилась примета о том, что обилие ягод в девятый день второго месяца лета предвещает зиму, которая будет отличаться очень сильными морозами.

Если же в этот день имеет место дождь, то первый месяц грядущей осени будет холодным и сырым.

В былые времена девушки только после 9 июля начинали есть землянику, поскольку верили, что нарушение данной нормы приведет к тому, что их дети будут умирать в период младенчества.