Почему новички выбирают делать ставки в бк Leonbets?

Чтобы быть успешным беттором, недостаточно делать выигрышные ставки, их надо делать в «правильной» букмекерской конторе. Выбор букмекерской конторы очень серьезный первый шаг, который делают любой начинающий игрок. Конечно, всегда можно сделать выбор в пользу другой БК, если по каким-либо причинам не подойдет выбранная ранее. Но, время будет потрачено зря, а, возможно, и деньги.

В сети осуществляют свою деятельность сотни различных букмекерских контор. На легальном российском рынке беттинга работают 20 БК, некоторые из которых имеют свои международные «аналоги», с которыми они юридически никак не связаны, но прием ставок осуществляют по одной линии, а сайты похожи, как «две капли воды». Одной из популярных среди новичков является БК Leonbets. В чем секрет ее популярности?

Леонбетс

Международный букмекер Леонбетс начал свою работу в 2007 году, и ориентируется на игроков из постсоветского пространства. Основной язык сайта – русский. Контора работает по лицензии острова Кюрасао, к оплате принимает российские рубли, американские доллары, евро, украинские гривны и казахстанские тенге.

Новым клиентам администрация Леонбетс предлагает бонус на первый депозит в размере 100%, но не более 100 долларов. Сайт Леонбетс выполнен в черно-белой гамме, амбассадором конторы выступает известный российский комментатор Виктор Гусев.

Линия в Леонбетс средняя, росписи также далеко не на топовом уровне. Лучше всего освещаются наиболее популярные турниры. Есть возможность сделать комбинированную ставку. Лучше всего освещается футбол. Средняя маржа составляет 4-5%.

Лайв в Леонбетс на среднем уровне, работает достаточно оперативно, но росписи достаточно скудные, а количество событий, предлагаемых в режиме реального времени, невелико. Средняя маржа в лайве неплохая, колеблется в диапазоне 5-9%.

Отличительной особенностью ставок в Леонбетс является возможность досрочного расчета по сделанной ставке (так называемый кэш-аут). Администрация Леонбетс на определенные матчи может предложить игроку досрочный расчет по ставке, с которым тот может либо согласиться, и получить свой выигрыш еще до окончания события, либо отказаться, и дождаться окончания матча.

В Леонбетс достаточно маленький минимальный размер ставки – 10 рублей. Это выгодно выделяет букмекера среди конкурентов, поскольку, игра на низких ставках очень популярна среди начинающих бетторов.

В Леонбетс разработана программа лояльности для игроков, которым начисляются специальные бонусные баллы (леоны) за сделанные ставки. Накопленные леоны игрок может обменять на разнообразные призы или потратить на получение бонуса на первый депозит.

Высокие коэффициенты на футбол

Но, фирменной «фишкой» Леонбетс, которая привлекает многих игроков, конечно же, являются одни из самых высоких коэффициентов на футбол среди конкурентов. Средняя маржа на футбольные матчи в Леонбетс колеблется у 2%, а на наиболее популярные игры может падать до 1%. Такие выгодные условия сложно найти в других русскоязычных букмекерских конторах.