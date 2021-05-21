Народные приметы на 11 июля подскажут, будет ли зима ранней

Народные приметы на 11 июля помогут узнать, будет ли в этом году зима ранней.

Несколько веков назад люди верили, что птицы могут заранее предчувствовать определенные изменения метеорологической обстановки. На основе этого убеждения было сформировано много разного рода примет, одна из которых гласит, что отсутствие каких-либо звуковых сигналов от кукушки в одиннадцатый день второго месяца лета предвещает раннее наступление зимы.

Если же в этот день сильно шумит лес при отсутствии ветра следует готовиться к дождю.

Если 11 июля реки и колодцы начали наполняться водой, скоро установится ненастная погода.