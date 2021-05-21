В Саранске загорелась кальянная

В Саранске произошел пожар в кальянной.

Днём 10 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Октябрьского района города. На улице Чкалова загорелась кальянная. Пламя повредило кровлю помещения на площади, составляющей 3 квадратных метра.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru