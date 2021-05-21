Народные приметы на 12 июля подскажут, следует ли готовиться к затяжным дождям

Народные приметы на 12 июля помогут узнать, следует ли готовиться к тому, что в скором времени установится дождливая погода, которая задержится надолго.

Несколько веков назад люди верили, что у дождя, символически изъясняясь, есть свой график, согласно которому выпадение подобных осадков в определенный день означает их длительное продолжение. На основе этого постулата, сформированного в народной среде, возникло поверье о том, что дождь, начавшийся в двенадцатый день второго месяца лета, сулит доминирование аналогичной метеорологической обстановки до конца августа.

Если же в этот день имеет место ясная погода, то продолжение года будет хорошим. В данном случае народные приметы просто предвещают благоприятный период, не уточняя, как именно он даст о себе знать в практическом смысле.

Если 12 июля начался дождь, а затем вышло солнце, после чего вновь началось выпадение осадков, можно рассчитывать на хороший урожай.