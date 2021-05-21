Народные приметы на 13 июля подскажут, будет ли зима поздней

Народные приметы на 13 июля помогут узнать, будет ли предстоящая зима поздней.

Несколько веков назад люди верили, что птицы имеют особенное чутье, которое позволяет им сигнализировать о метеорологических изменениях в долгосрочной перспективе. Одна из примет на основе этого убеждения гласит, что пение кукушки в тринадцатый день второго месяца лета предвещает позднее наступление зимы.

Если же в этот день усердно поют соловьи, можно рассчитывать на долгое лето.

Если 13 июля на небе много туч, до вечера обязательно начнется дождь. Облачность в данном случае без выпадения осадков не завершится.