В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.
Вечером 12 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Косарева. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома № 48, расположенного по указанному адресу, горит мусорный контейнер.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя уничтожило мусор в контейнере на площади, составляющей 1 квадратный метр.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru