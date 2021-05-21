В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

Вечером 12 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Косарева. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома № 48, расположенного по указанному адресу, горит мусорный контейнер.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя уничтожило мусор в контейнере на площади, составляющей 1 квадратный метр.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru