В Саранске произошел пожар на территории завода

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание на территории завода.

В ночь на 12 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в Октябрьском районе города. На территории завода керамических изделий загорелась постройка, которая в настоящее время не эксплуатируется. Пламя повредило строение на площади, составляющей 100 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Лямбирском районе загорелась заброшенная постройка.

Источник: 13.mchs.gov.ru