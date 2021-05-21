Народные приметы на 14 июля помогут узнать, будет ли осень ранней

Народные приметы на 14 июля поделятся информацией о том, будет ли предстоящая осень ранней.

В так называемую седую древность люди верили, что об особенностях грядущей осенней поры можно узнать в самый разгар лета. Одним из источников этих сведений были приметы метеорологической направленности. К примеру, одна из них гласит, что наличие желтых листьев на деревьях в четырнадцатый день второго месяца лета является верным признаком раннего прихода осени.

Если в ночь на 14 июля небесная гладь покрыта особенно яркими звездами, следует готовиться к скорой грозе.

Западное направление ветра в четырнадцатый день седьмого месяца года народные приметы называют сигналом о приближении дождя.