Народные приметы на 15 июля подскажут, грядут ли дожди

Народные приметы на 15 июля позволят определить, есть ли признаки того, что пришла пора начинать подготовку к периоду дождей.

В прошлые столетия, когда отсутствовала высокоточная техника для изучения положения дел в окружающей среде, люди для составления прогноза погоды ориентировались на приметы. Одно из дошедших до наших дней поверий гласит, что в пятнадцатый день июля ветер, который дует в западном направлении, сигнализирует о приближении дождливой погоды.

Туман, наблюдающийся утром 15 июля, сулит благоприятную метеорологическую обстановку в ближайшие дни.

Также о скором дожде в этот день может сигнализировать обилие утренней росы.