Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 15 июля подскажут, грядут ли дожди

Народные приметы на 15 июля подскажут, грядут ли дожди

Народные приметы на 15 июля позволят определить, есть ли признаки того, что пришла пора начинать подготовку к периоду дождей.

В прошлые столетия, когда отсутствовала высокоточная техника для изучения положения дел в окружающей среде, люди для составления прогноза погоды ориентировались на приметы. Одно из дошедших до наших дней поверий гласит, что в пятнадцатый день июля ветер, который дует в западном направлении, сигнализирует о приближении дождливой погоды.

Туман, наблюдающийся утром 15 июля, сулит благоприятную метеорологическую обстановку в ближайшие дни.

Также о скором дожде в этот день может сигнализировать обилие утренней росы.   