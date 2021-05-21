Партия «Новые люди» измерила освещенность переходов в Саранске

Активисты партии «Новые люди» измерили с помощью люксметров уровень освещенности пешеходных переходов Саранска в темное время суток и обнаружили, что он не соответствует утвержденным стандартам безопасности.

Особо грубые нарушения выявили по адресам: Вологодская 71, Полежаевская 57, Богдана Хмельницкого 5. Здесь много детских игровых площадок, спортивных объектов и школ. В непосредственной близости от малоосвещенной дороги расположена гимназия №12, а также стадион «Саранск Арена».

Новые люди приняли решение провести во дворах, где обнаружены нарушения, акцию «Свет для жизни». Особой опасности на дорогах подвергаются дети, поэтому форматом мероприятия выбрали мастер-классы именно для них. Активисты рассказали, как нужно себя вести на плохо освещенных пешеходных переходах. Дети с интересом принимали участие – внимательно слушали, отвечали на вопросы, делились собственными идеями. Например, при отсутствии фонарика предлагали использовать камеру смартфона.

- Дети не должны подвергаться опасности на дорогах. Хотим обратить внимание местных властей на эту проблему, - заявил представитель партии Волков Артём, - мы заботимся о безопасности граждан и стремимся общими усилиями повысить их уровень жизни. Поэтому призываем ответственных лиц оборудовать пешеходные переходы на должном уровне.

Новые люди направили в УГИБДД МВД по Республике Мордовия требование привести в порядок освещение на всех пешеходных переходах города.

-Нам очень понравилась такая полезная инициатива, - говорит Светлана, одна из жительниц двора, в котором проходил мастер-класс, - Всегда переживаем за сына, когда он идет в школу или возвращается обратно. Сегодня он еще раз усвоил, как правильно переходить через дорогу. Приятно осознавать, что среди нас есть такие ребята, как Новые люди. Большое спасибо!