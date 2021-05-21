В Саранске обрабатывают иловые площадки очистных сооружений

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приступило к третьей обработке иловых площадок реагентами в этом сезоне.

Весь комплекс работ будет выполнен в течение двух дней.

В период между обработками в постоянном режиме ведется мониторинг уровня сероводорода и аммиака. После применения реагентов фиксируется снижение их показателей в несколько раз по сравнению с исходными данными.

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» предпринимает всё возможное в рамках своих полномочий, чтобы исключить распространение неприятного запаха с очистных сооружений.

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Источник: adm-saransk.ru