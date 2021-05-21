В Торбеевском районе загорелась сухая трава

В Торбеевском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Днём 14 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Татарские Юнки. Загорелась сухая трава. Постепенно пламя охватило заброшенную постройку.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя уничтожило сухую траву на площади 400 квадратных метров. Заброшенная постройка сгорела дотла на площади 150 квадратных метров.

Причина происшествия устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru