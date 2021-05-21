В Саранске пожар уничтожил заброшенную постройку

В Саранске произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Утром 15 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на Северо-Восточном шоссе. На территории садового товарищества загорелась заброшенная постройка. Постепенно пламя охватило расположенное поблизости строение, которое также в настоящее время не эксплуатируется. Огонь полностью уничтожил одну из построек на площади 16 квадратных метров и незначительно повредил вторую.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru