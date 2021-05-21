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Народные приметы на 17 июля подскажут, будет ли осень ранней

Народные приметы на 17 июля подскажут, будет ли осень ранней

Народные приметы на 17 июля помогут узнать, приготовила ли природа в текущем году раннее наступление осени.

Несколько столетий назад в народной среде, где приметы являлись единственными ориентирами в деле постижения окружающего пространства и происходящих в нём процессов, было принято считать, что ранняя осень начинает давать о себе знать в разгар летней поры. К примеру, существует примета, согласно которой наличие желтых листьев на деревьях в семнадцатый день второго месяца лета представляет собой верный признак ранней осени. Также желтые листья сулят быструю смену осени зимой.

Повышенная облачность в этот день предвещает теплую погоду. 

Обилие ягод в середине июля народные приметы называют предвестником лютой зимы.