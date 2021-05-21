Народные приметы на 18 июля подскажут, грядут ли дожди

Народные приметы на 18 июля помогут определить, есть ли признаки того, что пришла пора начинать подготовку к периоду дождей.

Небо во все времена воспринималось людьми в качестве некоего мистического пространства, имеющего непостижимую для человеческого сознания глубину. Очень часто люди смотрят на небесную гладь, чтобы узнать о будущем, в том числе и о прогнозе погоды. К примеру, существует примета о том, что облака, имеющие желтый окрас, которые видны на небе в восемнадцатый день второго месяца лета, предвещают дождливый период.

В ночь на 18 июля люди, которые жили несколько веков назад, ходили на рыбалку, считая этот период максимально благоприятным для рыбной ловли.

Если утром этого дня наблюдается ясное небо, будет хороший урожай хлеба.