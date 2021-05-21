Неизвестный в Саранске расплачивался за покупки чужой банковской картой

В Саранске сотрудники полиции устанавливают местонахождение мужчины, который подозревается в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Разыскиваемый, в период с 11 по 13 июля, в нескольких магазинах на Юго-Западе расплачивался за товары чужой банковской картой.

Приметы разыскиваемого: на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения.

Если вам что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полицейские просят сообщить информацию по телефонам: 8(8342) 29-84-03, 29-90-02, 38-10-94 или 102.