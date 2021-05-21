Коронавирус в Мордовии: выявлено 66 новых случаев, два человека скончались

Оперативный штаб Мордовии сообщает, что за последние сутки в республике коронавирус подтвержден у 66 человек. Еще 43 пациента выписаны с выздоровлением.

Также стало известно о двух новых летальных случаях, зарегистрированных в федеральной статистике. Скончалась женщина 1947 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная вирусная пневмония. Еще умер мужчина 1952 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя пневмония.

По данным на 19 июля, 1095 человек находятся на стационарном лечении. 1852 пациента — под наблюдением дома.

Всего с начала пандемии в Мордовии зафиксировано 23052 случая коронавируса.

20501 человек выздоровел. 377 человек умерли от коронавируса как основной причины.