В Саранске ведутся работы по подготовке к отопительному сезону

В понедельник, 19 июля, в Администрации Саранска на оперативном совещании обсуждался вопрос подготовки города к предстоящему отопительному сезону.

В настоящее время промывка проведена в 83,8% домов, опрессовка — в 41,5%. Из 110 домов с крышными котельными подготовлены к отопительному сезону 90 (81,82 %). Управляющие компании осуществляют работы по графику.

Начальник Административно-технической инспекции Алексей Вахтеров доложил, что за прошлую неделю общее количество разрытий уменьшилось, однако у АО «СаранскТеплоТранс» на 16 июля остаются 18 открытых разрытий. По словам представителей ресурсоснабжающей организации, на текущей неделе они будут ликвидированы.

Петр Тултаев напомнил, что к 1 сентябрю подготовительные мероприятия должны быть завершены.

«Помните: от слов в квартирах теплее не станет, поэтому все делайте на совесть. Подготовку к отопительному сезону держите на постоянном ежедневном контроле», - подчеркнул градоначальник.